«Газпром нефть» создала цифровую систему для экологичного поиска месторождений в сибирской тайге

Компания разработала цифровой сервис на базе искусственного интеллекта, который позволяет заниматься геологоразведкой с учетом природных особенностей территории и в обход участков с ценными и редкими видами деревьев.

Успешная апробация программного комплекса прошла в 2025 году, когда система обследовала 500 кв. км лесных массивов в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас эту технологию начинают применять при поиске новых месторождений в Сибири.

Цифровой сервис анализирует материалы аэрофотосъемки и данные лазерного сканирования, после чего строит цифровую карту рельефа с детальными характеристиками лесного участка: порода деревьев, их высота, диаметр стволов, точные координаты. Имея такую модель, инженеры прокладывают маршруты для техники, монтируют оборудование и возводят объекты инфраструктуры в обход территорий, где растут редкие и ценные породы.

Как пояснил директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин, созданное решение позволяет оценивать леса на удаленных и труднодоступных территориях не только по количеству деревьев, но и по качественным показателям. «Эти данные помогут эффективно и экологично реализовать сложные геологоразведочные проекты. Цифровой сервис поможет как решению прикладных задач нашей компании, так и поможет собрать ценную информацию о лесах и природе изучаемых участков», – говорит он.

В компании добавили, что проекты по сохранению экосистем, мониторингу флоры и фауны, а также внедрение наилучших доступных технологий входят в долгосрочную экологическую программу «Газпром нефти». Документ определяет единые принципы работы на всех этапах – от геологоразведки и добычи до переработки и реализации нефтепродуктов.

