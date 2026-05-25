Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Свеза» впервые внедрила собственный сканер у внешнего заказчика

Лесопромышленная группа «Свеза» впервые установила собственный сканер сухого шпона на площадке внешнего заказчика. Разработка компании «Свеза СмартЛайн», входящей в состав группы, заменила зарубежную систему, которая осталась без сервисного сопровождения после ухода производителя с российского рынка. Инновация уже введена в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

После ухода части зарубежных поставщиков в 2022 г. российские предприятия столкнулись с ограничениями в обслуживании и модернизации оборудования. На площадке заказчика использовался сканер, который перестал поддерживаться европейским производителем. Со временем это повлияло на точность распознавания дефектов и ограничило возможности настройки системы. Предприятию потребовалось современное решение с понятной архитектурой и сервисным сопровождением.

Сканер сухого шпона — собственная разработка компании «Свеза СмартЛайн». Система автоматически определяет сорт продукции, распознает и классифицирует более 40 видов дефектов, распределяет листы по сортовым карманам и формирует отчеты для контроля качества. Решение автоматизирует процесс сортировки, совместимо с линиями разных производителей и настраивается под задачи конкретного предприятия.

Система создана на базе специализированного отечественного программного обеспечения и запатентованных технологий. Оборудование собирают и тестируют на одной из производственных площадок «Свезы».

Монтаж и настройку проводили без остановки круглосуточного производства — работы синхронизировали с плановыми остановами линии. От поставки оборудования до запуска системы прошло около девяти месяцев. После успешных 72-часовых испытаний сканер ввели в промышленную эксплуатацию. Точность автоматизированной сортировки составляет не менее 95%, что позволило заказчику полностью отказаться от использования прежнего зарубежного сканера.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«Для нас этот проект стал первым опытом внедрения сканера у внешнего заказчика и подтвердил готовность решения к работе на разных производственных площадках. Предприятие получило не просто замену зарубежного оборудования, а систему, которую можно оперативно адаптировать под свои производственные задачи», — отметил Лев Талашкин, руководитель проектного офиса «Свеза СмартЛайн».

Сегодня «Свеза СмартЛайн» получает запросы как от предприятий группы «Свеза», так и от внешних клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290