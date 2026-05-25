«Свеза» впервые внедрила собственный сканер у внешнего заказчика

Лесопромышленная группа «Свеза» впервые установила собственный сканер сухого шпона на площадке внешнего заказчика. Разработка компании «Свеза СмартЛайн», входящей в состав группы, заменила зарубежную систему, которая осталась без сервисного сопровождения после ухода производителя с российского рынка. Инновация уже введена в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

После ухода части зарубежных поставщиков в 2022 г. российские предприятия столкнулись с ограничениями в обслуживании и модернизации оборудования. На площадке заказчика использовался сканер, который перестал поддерживаться европейским производителем. Со временем это повлияло на точность распознавания дефектов и ограничило возможности настройки системы. Предприятию потребовалось современное решение с понятной архитектурой и сервисным сопровождением.

Сканер сухого шпона — собственная разработка компании «Свеза СмартЛайн». Система автоматически определяет сорт продукции, распознает и классифицирует более 40 видов дефектов, распределяет листы по сортовым карманам и формирует отчеты для контроля качества. Решение автоматизирует процесс сортировки, совместимо с линиями разных производителей и настраивается под задачи конкретного предприятия.

Система создана на базе специализированного отечественного программного обеспечения и запатентованных технологий. Оборудование собирают и тестируют на одной из производственных площадок «Свезы».

Монтаж и настройку проводили без остановки круглосуточного производства — работы синхронизировали с плановыми остановами линии. От поставки оборудования до запуска системы прошло около девяти месяцев. После успешных 72-часовых испытаний сканер ввели в промышленную эксплуатацию. Точность автоматизированной сортировки составляет не менее 95%, что позволило заказчику полностью отказаться от использования прежнего зарубежного сканера.

«Для нас этот проект стал первым опытом внедрения сканера у внешнего заказчика и подтвердил готовность решения к работе на разных производственных площадках. Предприятие получило не просто замену зарубежного оборудования, а систему, которую можно оперативно адаптировать под свои производственные задачи», — отметил Лев Талашкин, руководитель проектного офиса «Свеза СмартЛайн».

Сегодня «Свеза СмартЛайн» получает запросы как от предприятий группы «Свеза», так и от внешних клиентов.