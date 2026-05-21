Разделы

ПО Цифровизация
|

«Ред Софт» и «Турбо Облако» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «Турбо Облако» (входит в АО «Центр хранения данных») подписали меморандум о сотрудничестве в рамках конференции ЦИПР-2026. Стороны договорились развивать совместные решения для корпоративных заказчиков, объединяя программные продукты «Ред Софт» и возможности публичного облака «Турбо Облако». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Партнерство направлено на создание удобной и предсказуемой среды для работы с облачными сервисами. Компании будут совместно развивать решения, которые можно использовать в ИТ-инфраструктуре без дополнительной доработки и сложной настройки.

В рамках сотрудничества стороны планируют запускать совместные проекты, проводить отраслевые мероприятия и обучающие программы, а также выстраивать процессы сопровождения решений. Это позволит заказчикам быстрее внедрять технологии и получать поддержку на всех этапах эксплуатации ИТ-решений.

Технологическое взаимодействие компаний развивается с середины 2025 года. За это время была выстроена интеграция программных продуктов «Ред Софт» с облачной платформой «Турбо Облако», что стало основой для дальнейшего расширения сотрудничества.

«Развитие облачных сервисов требует тесного взаимодействия между разработчиками программного обеспечения. Мы благодарны команде “Турбо Облако” за открытый и профессиональный подход к совместной работе», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

«Мы рассматриваем сотрудничество с "Ред Софт" как возможность развивать облачные сервисы в связке с программными решениями, уже готовыми к использованию в инфраструктуре заказчика. Благодарим коллег за сотрудничество и рассчитываем на дальнейшее расширение совместных проектов», — сказал генеральный директор «Турбо Облако» Александр Обухов.

Компании планируют расширять сотрудничество и развивать совместные облачные решения для корпоративного и государственного сегментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Авторы ленегдарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Такое импортозамещение нам не нужно. Россияне не спешат отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290