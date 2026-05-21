«Ред Софт» и Atlas объявили о технологическом партнёрстве

Компании «Ред Софт», российский разработчик и поставщик ИТ-решений, и Atlas, отечественный производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, объявили о заключении соглашения о технологическом партнёрстве. Стороны договорились о совместной разработке и продвижении решений для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры, отвечающей высочайшим требованиям надёжности и производительности.

Это партнёрство стало продолжением сотрудничества компаний, ранее подтвердивших совместимость операционной системы «Ред ОС» и систем хранения данных Atlas. В ходе проведённых тестов специалисты обеих компаний убедились в стабильной работе оборудования в различных сценариях, включая использование блочных (FC/iSCSI) и файловых (NFS/SMB) протоколов. На основе результатов тестирования был разработан комплекс рекомендаций по настройке оборудования и программного обеспечения, позволяющий сократить время внедрения, упростить развёртывание и минимизировать эксплуатационные риски.

Новое соглашение знаменует следующий этап сотрудничества, в рамках которого партнёры намерены развивать совместные решения, включая разработку готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК). В перспективе компании планируют предложить рынку типовые, заранее протестированные архитектуры, которые помогут заказчикам быстрее внедрять решения с минимальными затратами ресурсов.

«Наше партнёрство даёт рынку готовые высокопроизводительные решения в области хранения данных. Результат для заказчика — максимум отдачи от инфраструктуры и минимальное время на внедрение», — отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

«Atlas и «Ред Софт» разделяют общие ценности в области разработки технологий, которые обеспечивают стабильность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. Наше партнёрство позволит не только укрепить позиции на рынке, но и предложить заказчикам готовые решения, которые сократят время на проектирование и внедрение», — сказал Илья Бернадский, директор по развитию бизнеса Atlas.

Партнёрство компаний «Ред Софт» и Atlas позволит организациям, реализующим проекты импортозамещения, ускорить внедрение надёжных ИТ-решений и снизить издержки на интеграцию. Совместные решения будут ориентированы на предприятия различных отраслей, включая государственный сектор, промышленность и телекоммуникации, где требования к надёжности и производительности ИТ-систем являются критически важными.