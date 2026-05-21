«Кион Строки»: интерес россиян к зарубежной классике вырос на 60%

Ко дню рождения итальянского поэта, мыслителя и богослова Данте Алигьери книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, какие произведения зарубежной классики наиболее востребованы сегодня. Исследование показало, что за последний год интерес к зарубежной классике вырос на 60%, а лидером стал роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В число самых популярных зарубежных классиков также вошли Александр Дюма, Артур Конан Дойл и Жюль Верн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых востребованных произведений зарубежной классики занял «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма — один из главных приключенческих романов мировой литературы о предательстве, мести и справедливости. На второй строчке расположился «Мартин Иден» Джека Лондона — история о самообразовании, амбициях и внутреннем одиночестве человека, который стремится изменить свою судьбу. Третье место заняла «Скорбь Сатаны» Марии Корелли — мистический роман о славе, искушении и цене человеческих желаний.

В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна — классический приключенческий роман о выживании, изобретательности и силе человеческого разума, — и «Дракула» Брэма Стокера, один из главных готических романов, сформировавших образ вампира в массовой культуре.

Лидером среди самых популярных авторов зарубежной классики стал Александр Дюма. В топ-5 также вошли Артур Конан Дойл, Жюль Верн, Эрих Мария Ремарк и Джек Лондон.

Наиболее активной аудиторией зарубежной классики стали женщины 45–54 и 35–44 лет. Чаще всего пользователи выбирали такие произведения по вторникам, а самым популярным временем для чтения оказался вечерний промежуток с 16:00 до 20:00.