Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» запустил «Спешл» — раздел с подборками, рекомендациями и товарами от продавцов с высоким рейтингом

«Яндекс Маркет» запустил раздел «Спешл» с актуальными товарами из разных категорий. В нем собраны предложения от проверенных продавцов с высоким рейтингом, быстрой доставкой, а также позиции с отметкой «оригинал». В разделе доступны персональные рекомендации, редакторские подборки, более подробные карточки с фото- и видеоматериалами, а для заказов действует приоритетная поддержка. Благодаря этому покупателям будет удобнее ориентироваться в ассортименте и находить подходящие товары. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Спешл» представлены товары на каждый день и селективный ассортимент Ultima «Яндекс Маркета». Для заказов действует выделенная служба поддержки, которая помогает быстрее решать вопросы на всех этапах покупки. «Яндекс Маркет» также разработал дополнительные стандарты упаковки для товаров раздела, чтобы повысить их сохранность при доставке. В дальнейшем компания планирует внедрить их для всего ассортимента маркетплейса.

Ориентироваться в ассортименте раздела помогают редакторские подборки и персональная лента. Подборки разделены по темам — одежда, дом, техника, гаджеты и красота — и помогают находить новые бренды, включая локальные марки. Персональная лента учитывает интересы пользователя, предыдущие покупки и добавленные в избранное позиции, чтобы рекомендовать подходящие товары.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

В «Спешл» также доступны готовые образы, которые создает ИИ-агент «Яндекс Маркета». Сейчас эта функция работает для женского ассортимента. ИИ анализирует показы на неделях моды, коллекции масс-маркета, а также съемки и лукбуки брендов, чтобы определять актуальные тренды. Затем генеративная модель создает изображения комплектов из одежды, обуви и аксессуаров и показывает подходящие позиции из ассортимента маркетплейса. Пользователь может выбрать образ, примерить вещи онлайн в карточке товара и перейти к покупке.

В дальнейшем «Яндекс Маркет» планирует расширять ассортимент витрины «Спешл», а также развивать дополнительные ИИ-инструменты для выбора товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290