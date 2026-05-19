Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое с начала 2026 года

С начала 2026 г. количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., по данным «АльфаСтрахование». Число заключенных договоров выросло на 25%. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Около трети всех запросов приходится на промышленные предприятия. Остальной спрос формируют компании из сферы ритейла, ИТ и финансового сектора.

Чаще всего компании страхуют риски потери данных, нарушения работоспособности ИT-систем и простоя бизнеса в результате атак шифровальщиков и других кибератак. Полисы могут покрывать расходы на локализацию инцидента, восстановление программного обеспечения и техники, ответственность перед третьими лицами, а также убытки от перерыва в деятельности.

«Конечно, рано говорить, что страхование киберрисков вошло в привычку, но совершенно точно лед тронулся. Клиенты действительно начали видеть в киберрисках реальную угрозу и смотрят в сторону финансовой защиты и включения страхования в систему риск-менеджмента компании», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

По его словам, свою роль сыграли резонансные кейсы кибератак последних лет, а также рост числа атак через подрядчиков и внешние сервисы.

«Многие компании считали, что у них все под контролем благодаря техническим инструментам защиты. Что абсолютно не так, так как остаточный риск есть всегда. Тем более, что сейчас набирают обороты атаки через подрядчиков», – сказал Владимир Скворцов.

По данным RED Security SOC, около 70% кибератак приходится на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом эксперты отмечают, что злоумышленники нередко получают доступ к объектам КИИ через менее защищенных подрядчиков.

В «АльфаСтрахование» отмечают, что стоимость полиса киберстрахования в среднем в 200 раз ниже потенциального ущерба от серьезного инцидента и составляет менее 1% от страховой суммы по программе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Опасная «дыра» в Cisco требует вручную перезагрузить системы

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290