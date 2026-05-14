«Нейроюрист» и «Гарант» стали доступны в единой подписке

«Яндекс» и «Гарант» запустили единую подписку на свои сервисы. Она открывает доступ к модулю справочной правовой системы (СПС) «Гарант» – «Гарант-Лайт» и «Нейроюристу» — ИИ-помощнику «Яндекса», который берет на себя часть повседневной работы юриста. С подпиской материалы СПС, на которые ссылается «Нейроюрист», доступны даже тем, кто раньше не работал с «Гарантом», — отдельная регистрация в нем не требуется. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обладателям подписки открыты все возможности «Нейроюриста». ИИ-помощник умеет отвечать на юридические вопросы и анализировать документы, например, договоры. Ответы он подкрепляет ссылками на материалы из «Гаранта». При этом «Нейроюрист» может использовать в ответах не только сведения из СПС, но и информацию от пользователя — из загруженных документов, презентаций, изображений, аудио- и видеозаписей.

«Нейроюрист» поддерживает девять направлений права. Например, он разбирается в трудовом, корпоративном и информационном праве, в вопросах интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей, а также знает тонкости арбитражного и гражданского процессов.

В основе «Нейроюриста» лежит языковая модель Alice AI LLM, дообученная юристами. Для работы с ИИ-помощником не требуется опыт написания промптов — вопросы можно задавать в свободной форме. Пользователям также доступны готовые команды: к примеру, подобрать судебную практику или сравнить две версии документа.

«Наша подписка — одно из первых решений на российском рынке, которое объединяет доступ к специализированной ИИ-модели и материалам справочно-правовой системы. «Нейроюрист» помогает быстрее решать повседневные юридические задачи — от поиска правовых норм до анализа документов и составления ответов на запросы. По внутренним оценкам Яндекса, в ряде сценариев экономия времени составляет до 40%», — сказал директор по правовым вопросам «Яндекса» Юлия Попелышева.

«Проверенные и обновляемые данные – основа качественного продукта, использующего искусственный интеллект. Благодаря сотрудничеству «Яндекса» и «Гаранта» пользователи получат сервис, основанный на надежном источнике, а также смогут обращаться к правовым документам в системе «Гарант» для проверки ответов», – сказала директор по производству компании «Гарант» Наталья Ткаченко.

Стоимость подписки составляет от 5 тыс. руб. в месяц. В подписку входят 20 запросов к «Нейроюристу».

