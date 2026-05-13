Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств

Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств. Центр развития промышленной робототехники ИТ-вуза и производственно-инжиниринговая компания также договорились объединить научный, образовательный и производственный потенциал для разработки, модернизации робототехнического оборудования и программного обеспечения. Соглашение о сотрудничестве подписали директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов и управляющий партнёр «Семаргл» Сергей Терентьев. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Партнеры планируют проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по роботизации и автоматизации внутрискладской логистики и других производственных процессов отечественных компаний.

Также среди направлений сотрудничества — организация обучения современным ИТ-технологиям для сотрудников компаний, совместные подготовка заявок и участие в российских и международных грантовых конкурсах, развитие технической и учебно-лабораторной баз сторон.

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис: «С компанией “Семаргл” мы планируем сосредоточиться на разработке и внедрении роботизированных решений для внутрискладской логистики — одного из самых быстрорастущих сегментов промышленной автоматизации. Партнёрство позволит создавать оборудование и ПО под конкретные производственные задачи и готовить профильных специалистов, которые сразу смогут работать с этими технологиями, — это важный пункт стратегии нашего Центра развития промышленной робототехники».

Сергей Терентьев, управляющий партнер «Семаргл»: «Компания “Семаргл” и Центр развития промышленной робототехники Университета Инополис намерены развивать сотрудничество в области внедрения современных решений для повышения эффективности логистической инфраструктуры промышленных предприятий: стимулировать инновационное развитие в направлении автоматизации и роботизации производственных процессов; внедрять автоматизированные системы и робототехники в промышленность, логистику, ритейл; интегрировать технологические и роботизированные решения».

