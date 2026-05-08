Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»

«Группа Лента» запустила в мессенджере «Макс» чат-бот, который заменяет функционал мобильного приложения. Клиенты могут использовать весь функционал сайта торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

Специалисты «Группы Лента» разработали чат-бот в мессенджере «Макс», которым можно воспользоваться в качестве альтернативы мобильному приложению. Технология позволяет использовать весь функционал сайта торговой сети без установки приложения и поддерживает офлайн-режим, push-уведомления. Покупатели «Ленты» могут оформить доставку, самовывоз, посмотреть ассортимент магазинов, проверить баланс бонусных баллов и фишек, активировать персональные предложения, проверить цену и наличие товара, а также найти его на полке в гипермаркете. Также с помощью чат-бота пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности и открыть доступ ко всем ее преимуществам.

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?
Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ? Цифровизация

Кроме того, «Группа Лента» в апреле 2026 г. завела в «Макс» чат-бот для обработки обращений клиентов. Покупатели могут узнать статус и время заказа, внести в него изменения, уточнить, где находится курьер и т. д.

Основными каналами коммуникаций с покупателями остаются мобильное приложение и «горячая линия». На них приходится 62% и 28% обращений соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Яндекс Еда» отказалась от работы с крупным торговым центром. Он отправлял курьеров в «коридор позора»

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще