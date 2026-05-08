«АльфаСтрахование» фиксирует рост мошеннических списаний в период майских праздников

Анализ обращений по убыткам за последние три года демонстрирует всплеск в майские праздники на 18% выше среднего годового показателя. Чаще всего встречаются три сценария: перевод средств третьим лицам под давлением мошенников, несанкционированные списания через фишинговые ссылки и переводы на счета третьих лиц под видом оплаты фиктивных счетов, выставленных мошенниками. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

«До 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией. В праздники люди, как правило, менее внимательны и легче попадают под влияние злоумышленников. В большинстве случае доступ к счетам они передают неосознанно. Полис защиты карты компенсирует потери, но лучшая защита все-таки – бдительность», – сказал Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».