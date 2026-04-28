Аналитика «МТС AdTech»: каждый третий директор планирует закрыть дефицит кадров с помощью ИИ

По данным «МТС AdTech» и сообщества топ-менеджеров продуктовых и бизнес-направлений «Тайный клуб директоров», только 13% российских топ-менеджеров в 2026 г. считают сложной ситуацию на кадровом рынке, а каждый третий директор считает, что недостающих сотрудников заменит ИИ.

В целом ожидания бизнеса на 2026 г. остаются умеренно позитивными. Положительную оценку перспектив дают 61% руководителей и их команд. При этом 29% топ-менеджеров настроены более оптимистично, чем сотрудники, а 21% отмечают совпадение ожиданий внутри команд. Четверть респондентов (26%) оценивают ситуацию нейтрально, связывая результаты с текущими операционными процессами. Доля пессимистичных оценок перспектив 2026 г. остается минимальной — 8%.

По мнению опрошенных директоров, в 2026 г. ключевыми факторами успеха для бизнеса станут удержание клиентов, оптимизация расходов и гибкость в адаптации к изменениям. Так, большинство топ-менеджеров (79%) среди прочего отметили, что именно эффективная стратегия привлечения и удержания клиентов будут определять рост компаний в 2026 году. При этом 73% респондентов также отмечают важность скорости адаптации к изменениям, а 61% — поиска новых ниш и возможностей.

«Большинство компаний сейчас делают ставку на развитие через продукт: 82% планируют запускать новые решения и услуги. Почти две трети участников исследования ориентированы на оптимизацию затрат и повышение эффективности. При этом 26% рассматривают рост цен и работу с маржинальностью, а 21% — активное усиление маркетинга для перехвата доли рынка. В то же время только 18% компаний связывают развитие с выходом на экспорт. Это означает, что конкуренция смещается в плоскость продуктовых решений. Побеждают не те, у кого больше ресурсов, а те, кто быстрее выводит на рынок востребованные продукты и адаптирует их под текущие запросы клиентов. В такой ситуации важно не просто запускать новые решения, а тестировать гипотезы, быстро дорабатывать продукт и учитывать обратную связь рынка», — сказал сооснователь сообщества «Тайный клуб директоров» Дмитрий Торшин.

Конкуренция на рынке продолжает усиливаться: об этом заявляют 42% участников исследования. Еще 40% считают, что уровень конкуренции не изменился, а около 10% отмечают его снижение на фоне ухода части игроков с рынка.

Рост конкуренции чаще фиксируют представители ИТ-сектора (47%), консалтинга (20%) и телекоммуникаций (13%). В финансовом секторе чаще говорят о стабильной конкурентной среде (38%). Снижение конкуренции отмечается точечно — в ИТ и электронной коммерции.

«Треть опрошенных компаний называют ключевым драйвером развития в 2026 г. актуальность продукта — его соответствие текущим запросам рынка. Еще 29% выделяют импортозамещение и появление новых ниш, а 26% — рост внутреннего спроса. Вера в роль госконтрактов остается ограниченной — на них рассчитывают только 8% участников исследования. Для маркетинга это сигнал: выигрывают не те, кто громче говорит, а те, кто точнее попадает в контекст. Спрос становится более фрагментированным, а поведение аудитории — менее предсказуемым. В таких условиях особенно важно быть на связи со своей аудиторией и с руководителями, которые создают продукты. Это позволяет сохранять гибкость: знать отклики, регулярно пересобирать сегменты, тестировать гипотезы и не бояться менять коммуникацию по мере изменения спроса. Даже небольшие корректировки в позиционировании и креативе могут заметно повлиять на результат, если они вовремя отражают реальные потребности аудитории», — сказала директор по стратегическому маркетингу и исследованиям «МТС AdTech» Ирина Фоминова.

Среди ограничивающих рост бизнеса факторов почти половина опрошенных (48%) выделяет высокую ключевую ставку. Еще 40% указывают на снижение внутреннего спроса, а 8% — на регуляторные изменения.