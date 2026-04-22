Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино»

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza.

Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для крупных заказчиков, среди которых — СТС, «Рен-ТВ», НТВ, Третьяковская галерея, «Российский футбольный союз», «Российская электронная школа» и другие крупные компании из различных отраслей.

Анализ текущих и будущих задач студии в области хранения данных позволил сделать выбор в пользу СХД на базе ПО Raidix 5, включенного в реестр российского ПО для СХД.

Безопасность

Отмечается, что в ПО Raidix 5 реализованы востребованные в отрасли медиапроизводства возможности: высокая производительность на поточных нагрузках, быстрый файловый доступ, удобное масштабирование. Использование в ПО уникальных алгоритмов построения RAID-массивов служит залогом высокой надежности хранения и обеспечения доступности данных.

«Создание медиапроектов связано со строгим контролем сроков исполнения, а потеря доступа к данным грозит полным срывом проекта и значительными финансовыми издержками со стороны как исполнителя, так и заказчика. Внедрение СХД на базе ПО Raidix 5 минимизирует подобные риски и позволяет обеспечить наилучшее качество готового материала, к которому неизменно стремятся в "Докино"», — сказал Ричард Николаенков, руководитель FreeZza.

