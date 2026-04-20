Субботник на работе проигнорирует каждый второй мужчина и каждая третья женщина

Каждый второй россиянин участвует в субботниках на работе. О наличии такой традиции сообщил каждый четвертый работодатель. В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Основной Всероссийский субботник в 2026 г. назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах пройдет с 18 апреля по 3 мая. 24% компаний рассказали, что проводят субботники: 16% организуют уборку в рабочее время, еще 8% — в выходные. У 71% работодателей такой традиции нет.

В субботниках на работе участвует каждый второй работник компаний, практикующих коллективные уборки на свежем воздухе. 45% признались, что не откликаются на призывы.

Женщины выходят на субботники гораздо чаще мужчин (62% против 43% соответственно). Чем старше работники, тем чаще они участвуют в подобных мероприятиях: среди респондентов до 35 лет таких 43%, а вот среди тех, кому 45 и старше, — уже 55%.

Чаще на субботники выходят россияне со средним профессиональным образованием (54% против 51% среди обладателей высшего). Чем выше зарплата, тем ниже энтузиазм: среди зарабатывающих до 100 тыс.руб. участвуют 58%, а среди получающих от 150 тыс. — только 47%.

Корпоративный субботник — дело добровольное, он должен быть организован по закону.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 392. Время проведения: 1—16 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу в компаниях, практикующих субботники. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.