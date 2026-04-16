ИИ-чат «Яндекс Погоды» расскажет пользователям, когда зацветет береза, как спрятаться от сезонной аллергии и аллерген ли тополиный пух

«Яндекс Погода» продолжает развивать функционал сервиса для сезонных аллергиков, чтобы помочь им в сезон активного цветения. Теперь ИИ-чат «Яндекс Погоды» поможет аллергикам с вопросами про поллиноз. В один клик можно получить ответы на вопросы, «Когда зацветет береза?» или «Тополиный пух — это аллерген?». ИИ обрабатывает актуальные погодные данные, прогноз активности пыльцы и гео-локацию пользователя, чтобы дать наиболее релевантный ответ.

В ИИ-чате (по кнопке «спросить о погоде») аллергики теперь могут задать вопросы про пыльцу, и нейросеть даст ответ, основываясь на данных сервиса про цветение аллергенов. ИИ-чат доступен всем пользователям в приложении и на сайте «Яндекс Погоды».

В «Яндекс Погоде» доступна карта «Активности пыльцы», на которой аллергики могут отслеживать уровень пыльцы по восьми аллергенам — ольхе, березе, полыни, сорнякам, лещине, злакам, липе и амброзии. Кроме этого, в сервисе доступны видео от врачей-аллергологов Сеченовского университета с ответами на частые вопросы аллергиков.