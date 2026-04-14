От разрозненной логистики к единому сервису: Custis помогает федеральному ритейлеру подготовиться к кратному росту объема доставки клиентских заказов

Компания Custis («Кастис») завершила ключевой этап трансформации управления доставкой для крупного федерального ритейлера. Вместо разрозненных информационных систем для отдельных каналов доставки внедрена Единая служба доставки (ЕСД). Об этом CNews сообщили представители «Кастис».

ЕСД представляет собой логистический информационный хаб, который управляет всеми типами консолидации и многозвенной доставки клиентских заказов: от федеральных распределительных центров и транзитных складов до «последней мили» к клиенту.

Основная решаемая проблема — это «ломаная» логистика. Раньше каждый составной заказ (несколько позиций, которые необходимо доставить разными способами) дробился между системами исполнения доставки, а затраты на его исполнение приходилось собирать вручную из нескольких информационных систем. ЕСД убирает барьеры для покупателя: заказ теперь выполняется как единое целое с точки зрения логистики, а не превращается в головоломку для клиента, когда какие-то позиции заказа привезет курьер, а другие нужно забрать самовывозом из нескольких торговых точек в разных частях города. ЕСД также позволяет согласованно перестраивает цепочки при сбоях на отдельных звеньях и рассчитывать сквозную себестоимость доставки каждого заказа.

Централизация и унификация ИТ-инфраструктуры доставки дает прямой и измеримый эффект. Прозрачность затрат позволяет ритейлеру принимать точные управленческие решения, а исчезновение логистического хаоса для покупателя снижает количество незавершенных онлайн-заказов и объем упущенных продаж. Это критически важно на горизонте нескольких лет, где ритейлер заложил рост доставки в четыре раза. Существующая технологическая платформа была уже не в состоянии поддержать такой план масштабирования, ЕСД стала инфраструктурным фундаментом для удержания и роста будущей выручки в эпоху все большего смещения продаж в онлайн.

Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок» Custis: «Мы не просто автоматизировали доставку, мы спроектировали новую архитектуру управления логистикой доставки заказов и реализовали глубокие изменения ИТ-ландшафта. В результате ритейлер получает «надежный тыл» для роста онлайн-сегмента — платформу с прозрачным контуром управления доставкой, в том числе ее финансовой стороной. Комплексное тестирование ЕСД подтверждает, что система готова управлять сквозными процессами доставки, включая сложные кросс-логистические сценарии. В ближайших планах — завершить тестирование сегмента доставки из магазина и масштабировать учет курьерской доставки в единой системе, окончательно выводя процессы управления на качественно новый уровень эффективности».

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

В России появилась новая схема кражи деньги у владельцев смартфонов на Android

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще