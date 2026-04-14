НСИС поможет «Авто.ру» дополнить и проверить данные об автомобилях с пробегом и их истории использования

Компании «Национальная страховая информационная система» (НСИС) и «Авто.ру» заключили рамочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит автомобильному сервису использовать данные об объектах страхования, имеющиеся в распоряжении НСИС в различных направлениях бизнеса. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Первым из них станет проект в рамках сервиса «Отчеты Авто.ру», который позволяет провести проверку подержанного автомобиля. Данные в объявлении будут проверены и дополнены сведениями НСИС о наличии ДТП и степени повреждения в авариях, факте угона или полной утраты при наличии полиса каско, количестве владельцев, использовании авто в такси, фактическом регионе эксплуатации автомобиля. Также появятся сведения о составленных европротоколах, можно будет узнать какую сумму выплаты установила страховая компания и состоялась ли выплата. Был ли угон (каско), был ли тотал. В отдельном блоке отчета можно будет проверить полный перечень оформленных полисов и узнать коэффициент возраста и стажа водителя (КВС).

Отчеты с историей владения, обогащенные сведениями от НСИС, помогут пользователю в принятии решения о покупке автомобиля и подскажут факты, на которые следует обратить особое внимание.

«Долгосрочное взаимодействие «Авто.ру» и НСИС, ориентированных на обработку большого количества данных и технологий на базе искусственного интеллекта, позволит повысить безопасность и надежность сделок на вторичном рынке, он станет прозрачнее и справедливее, как с точки зрения исключения покупок «кота в мешке», так и безопасности на дорогах при эксплуатации аварийного автомобиля», – сказала Ольга Мордкович, заместитель генерального директора по стратегии и цифровой трансформации АО НСИС.

