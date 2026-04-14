Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

73% школьников используют нейросети для поиска информации при учебе

Anketolog.ru опросил 700 российских школьников 7–11 классов и выяснил, как они используют искусственный интеллект в учебе — от выполнения домашних заданий до подготовки к экзаменам. Об этом CNews сообщили представители Anketolog.ru.

58% просят ИИ объяснить сложную тему простыми словами. 46% проверяют с помощью ИИ уже выполненные задания. 27% используют генеративный ИИ при подготовке к экзаменам.

При этом главные причины обращения к нейросетям — скорость получения ответа (72%) и умение объяснять материал понятным языком (67%). Самыми популярными сервисами у школьников оказались ChatGPT (69%), «Алиса AI» (68%) и DeepSeek (52%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

