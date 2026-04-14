73% школьников используют нейросети для поиска информации при учебе

Anketolog.ru опросил 700 российских школьников 7–11 классов и выяснил, как они используют искусственный интеллект в учебе — от выполнения домашних заданий до подготовки к экзаменам. Об этом CNews сообщили представители Anketolog.ru.

58% просят ИИ объяснить сложную тему простыми словами. 46% проверяют с помощью ИИ уже выполненные задания. 27% используют генеративный ИИ при подготовке к экзаменам.

При этом главные причины обращения к нейросетям — скорость получения ответа (72%) и умение объяснять материал понятным языком (67%). Самыми популярными сервисами у школьников оказались ChatGPT (69%), «Алиса AI» (68%) и DeepSeek (52%).