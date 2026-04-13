В России выпустили первую партию микросхем SPD

GS Nanotech, входящее в структуру GS Group, собрало и успешно протестировало первую партию микросхем SPD. Эти компоненты предназначены для модулей DDR5 и позволяют российским производителям вычислительной техники набрать дополнительные 8 баллов в реестре Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

В конце 2025 г. в ПП №719 были внесены изменения, касающиеся SSD и модулей DDR-памяти. Одним из условий для получения баллов по локализации DDR-модулей стало корпусирование микросхемы SPD на территории России. GS Nanotech первой в стране выполнила это требование, собрав партию микросхем GSN5118E.

Текстолитовые подложки микросхем изготовлены отечественной компанией, что является обязательным условиям локализации для многих видов вычислительной техники.

«Использование SPD-микросхем для DDR5 позволяет эффективно набрать дополнительные баллы без радикального пересмотра производственных технологий», – сказал директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов. Он подчеркнул, что выпуск первой партии прошел успешно и компания готова к серийному производству.