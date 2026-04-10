«Кион Строки»: интерес к космической фантастике вырос на 31% перед Днем космонавтики

В преддверии Дня космонавтики книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к космической фантастике. Исследование показало, что в период с 9 марта по 9 апреля 2026 г. потребление книг этого направления выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в феврале-марте 2026. Лидером рейтинга стала «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, а в число самых востребованных произведений также вошли «Дети Дюны» Фрэнка Герберта и «Задача трех тел» Лю Цысиня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных книг о космосе заняла «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова — один из ключевых романов отечественной научной фантастики. На второй строчке «Дети Дюны» Фрэнка Герберта — продолжение знаменитой саги о власти, судьбе и устройстве мира, — а третье место заняла «Задача трех тел» Лю Цысиня, привлекшая читателей сочетанием научных идей, напряженного сюжета и размышлений о контакте с внеземной цивилизацией.

В пятерку лидеров также вошли «Час Быка» Ивана Ефремова — философский роман о будущем, социальных моделях и цене прогресса, — и «Джамп. Звезды — холодные игрушки. Звездная Тень» Сергея Лукьяненко, объединяющий сразу несколько произведений автора о космосе, выборе, свободе и столкновении человека с иными мирами.

Среди самых популярных авторов в сегменте космической фантастики первое место занял Фрэнк Герберт. В топ-5 также вошли Сергей Лукьяненко, Лю Цысинь, Иван Ефремов и Джеймс Кори.

Наиболее активной аудиторией жанра стали мужчины 35–44 и 45–54 лет. Именно эти возрастные группы чаще других выбирали книги о космосе, дальних мирах и будущем человечества.

Характерно и распределение интереса по времени: чаще всего пользователи обращались к космической фантастике по четвергам, а самым популярным промежутком для чтения стало время с 16:00 до 20:00.

