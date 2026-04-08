R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты информации, заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Документ подписали коммерческий директор R-Vision Даниил Тамеев и директор департамента маркетинга и продаж компании «Газинформсервис» Алексей Кравченко. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В рамках соглашения стороны намерены развивать партнерское взаимодействие в сфере информационной безопасности. Сотрудничество охватит несколько ключевых направлений, включая содействие разработке и внедрению инновационных технологий, а также реализацию совместных проектов, направленных на повышение уровня защищённости цифровой инфраструктуры.

Отдельный фокус будет сделан на обеспечении доступа к экспертизе и обмене информацией, что позволит ускорить развитие и внедрение новых решений. Кроме того, компании планируют совместно организовывать и проводить конференции, семинары и презентации.

Партнерство также предусматривает формирование и реализацию совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов, ориентированных на инновационное развитие и создание востребованных рынком решений в области кибербезопасности.

Даниил Тамеев, коммерческий директор R-Vision: «С "Газинформсервисом" нас связывает многолетнее партнерство: за это время мы выстроили устойчивое рабочее взаимодействие и научились эффективно сочетать наши технологические подходы и экспертизу. Подписание соглашения — закономерный следующий шаг, который открывает возможности для более глубокой интеграции наших продуктов, а также запуска совместных проектов и развития инновационных направлений».

Директор департамента маркетинга и продаж компании «Газинформсервис» Алексей Кравченко: «"Газинформсервис“ и R-Vision — признанные лидеры российского рынка информационной безопасности. Многолетний опыт реализации сложных инфраструктурных проектов с одной стороны и экспертиза в автоматизации систем управления ИБ с другой создают фундамент для технологической синергии. Объединение наших усилий позволит формировать комплексные экосистемы безопасности для решения актуальных задач крупнейших заказчиков, отвечающие требованиям регуляторов».