Студенты СПбГУТ разработали технологию переработки пластика в материал для 3D-печати

Команда университета предложила решение по преобразованию PET-отходов в филамент и подала заявку на участие в программе «Академия инноваторов». Проект направлен на снижение стоимости расходных материалов и решение экологической проблемы утилизации пластиковых отходов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

В состав команды вошли магистранты Егор Дыкин, Алексей Селиверстов, Полина Белозерова и студент бакалавриата Владислав Кирсанов. Научные руководители – доцент кафедры информатики и компьютерного дизайна Татьяна Мусаева и заведующий кафедрой Денис Волошинов.

Обычный филамент стоит 1000–3000 руб. за килограмм, что делает 3D-печать менее доступной для студентов, школьников и начинающих пользователей. При этом в мире накапливается огромное количество пластиковых отходов, а перерабатывается лишь 14 процентов из них.

Команда предлагает перерабатывать пластиковые бутылки в филамент, что позволяет снизить себестоимость до 400 руб. за килограмм – это в несколько раз дешевле рыночных аналогов. Такой подход дает не только экономичный, но и экологичный продукт, который можно производить локально. Технология включает очистку, нарезку бутылок, нагрев пластика и вытягивание в нить. Установка стоит недорого, ее можно собрать самостоятельно, а в дальнейшем команда планирует автоматизировать процесс для увеличения объемов.

Ребята планируют продавать как сам филамент, так и установки для переработки, используя маркетплейсы, специализированные магазины и онлайн-продвижение. Целевая аудитория – вузы, школы, мастерские и частные пользователи.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
В команде собрались студенты СПбГУТ с разными навыками: одни занимаются наукой, другие разрабатывают устройство и создают образцы филамента, третьи отвечают за маркетинг и аналитику. Благодаря этому ребята сами ведут проект от первой идеи до готового продукта на рынке.

Они уже рассчитали стоимость установки, проанализировали конкурентов, договорились с поставщиками PET-бутылок, собрали два станка, разработали композитный филамент, изучили спрос и нашли первых покупателей на маркетплейсах. В планах – запуск продаж в специализированных магазинах, улучшение технологии, автоматизация производства, разработка композитного материала и выход на оптовые поставки. Для развития потребуются инвестиции.

Разработка уже получила положительную оценку на площадке Иннополиса. Участие в «Академии инноваторов» откроет дополнительные возможности для масштабирования и коммерциализации.

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

У Apple провалена разработка складного iPhone. Возможен срыв начала поставок

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Гигантский российский ритейлер техники на грани закрытия сотен магазинов. Их убивают маркетплейсы.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/