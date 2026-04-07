Студенты СПбГУТ разработали технологию переработки пластика в материал для 3D-печати

Команда университета предложила решение по преобразованию PET-отходов в филамент и подала заявку на участие в программе «Академия инноваторов». Проект направлен на снижение стоимости расходных материалов и решение экологической проблемы утилизации пластиковых отходов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

В состав команды вошли магистранты Егор Дыкин, Алексей Селиверстов, Полина Белозерова и студент бакалавриата Владислав Кирсанов. Научные руководители – доцент кафедры информатики и компьютерного дизайна Татьяна Мусаева и заведующий кафедрой Денис Волошинов.

Обычный филамент стоит 1000–3000 руб. за килограмм, что делает 3D-печать менее доступной для студентов, школьников и начинающих пользователей. При этом в мире накапливается огромное количество пластиковых отходов, а перерабатывается лишь 14 процентов из них.

Команда предлагает перерабатывать пластиковые бутылки в филамент, что позволяет снизить себестоимость до 400 руб. за килограмм – это в несколько раз дешевле рыночных аналогов. Такой подход дает не только экономичный, но и экологичный продукт, который можно производить локально. Технология включает очистку, нарезку бутылок, нагрев пластика и вытягивание в нить. Установка стоит недорого, ее можно собрать самостоятельно, а в дальнейшем команда планирует автоматизировать процесс для увеличения объемов.

Ребята планируют продавать как сам филамент, так и установки для переработки, используя маркетплейсы, специализированные магазины и онлайн-продвижение. Целевая аудитория – вузы, школы, мастерские и частные пользователи.

В команде собрались студенты СПбГУТ с разными навыками: одни занимаются наукой, другие разрабатывают устройство и создают образцы филамента, третьи отвечают за маркетинг и аналитику. Благодаря этому ребята сами ведут проект от первой идеи до готового продукта на рынке.

Они уже рассчитали стоимость установки, проанализировали конкурентов, договорились с поставщиками PET-бутылок, собрали два станка, разработали композитный филамент, изучили спрос и нашли первых покупателей на маркетплейсах. В планах – запуск продаж в специализированных магазинах, улучшение технологии, автоматизация производства, разработка композитного материала и выход на оптовые поставки. Для развития потребуются инвестиции.

Разработка уже получила положительную оценку на площадке Иннополиса. Участие в «Академии инноваторов» откроет дополнительные возможности для масштабирования и коммерциализации.