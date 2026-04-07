Поиск «Яндекса» стал собирать оптимальную комбинацию блоков под каждый запрос с помощью ИИ

«Яндекс» внедрил в поиск технологию ИИ-блендер, которая расставляет блоки в результатах поиска. Поисковая выдача может включать более 40 блоков в разном сочетании: это ссылки на сайты, картинки, видео, прогноз погоды или котировки акций. ИИ-блендер анализирует запрос и предлагает такую комбинацию блоков, которая лучше всего решает задачу — перевести фразу, купить билеты, выбрать товар или разобраться в теме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На один запрос часто хорошо отвечают сразу несколько блоков. Например, если человека интересует горнолыжный курорт, ему могут быть полезны блоки с фото и видео со склонов, билетами и отелями. ИИ-блендер за 50 миллисекунд находит такую комбинацию блоков, которая лучше всего решает задачу пользователя.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

«Яндекс» и раньше расставлял ответы исходя из их полезности. При этом он ориентировался прежде всего на то, как люди взаимодействуют с блоками — например, как часто к ним переходят. ИИ-блендер позволяет эффективнее решать эту задачу, так как учитывает еще и релевантность ответа — насколько хорошо он решает задачу. Если раньше по запросу «ydex» рядом с графиком котировок мог появляться блок с картинками, то теперь «Поиск» понимает, что в этой ситуации важно показать именно котировки, а блок с картинками только отвлекает.

ИИ-блендер использует нейросети-трансформеры: мощную языковую модель и ее облегченную версию. Когда пользователь задает вопрос, облегченная модель выбирает наилучший вариант расположения для каждого блока, так как она может сделать это быстро. А мощная модель выступает в роли ее «наставника» и контролирует качество.

Другие материалы рубрики

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

Российским ИТ-компаниям вручили методичку по борьбе с VPN. Невыполнение требований сулит отзыв аккредитации и льгот

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/