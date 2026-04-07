Поиск «Яндекса» стал собирать оптимальную комбинацию блоков под каждый запрос с помощью ИИ

«Яндекс» внедрил в поиск технологию ИИ-блендер, которая расставляет блоки в результатах поиска. Поисковая выдача может включать более 40 блоков в разном сочетании: это ссылки на сайты, картинки, видео, прогноз погоды или котировки акций. ИИ-блендер анализирует запрос и предлагает такую комбинацию блоков, которая лучше всего решает задачу — перевести фразу, купить билеты, выбрать товар или разобраться в теме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На один запрос часто хорошо отвечают сразу несколько блоков. Например, если человека интересует горнолыжный курорт, ему могут быть полезны блоки с фото и видео со склонов, билетами и отелями. ИИ-блендер за 50 миллисекунд находит такую комбинацию блоков, которая лучше всего решает задачу пользователя.

«Яндекс» и раньше расставлял ответы исходя из их полезности. При этом он ориентировался прежде всего на то, как люди взаимодействуют с блоками — например, как часто к ним переходят. ИИ-блендер позволяет эффективнее решать эту задачу, так как учитывает еще и релевантность ответа — насколько хорошо он решает задачу. Если раньше по запросу «ydex» рядом с графиком котировок мог появляться блок с картинками, то теперь «Поиск» понимает, что в этой ситуации важно показать именно котировки, а блок с картинками только отвлекает.

ИИ-блендер использует нейросети-трансформеры: мощную языковую модель и ее облегченную версию. Когда пользователь задает вопрос, облегченная модель выбирает наилучший вариант расположения для каждого блока, так как она может сделать это быстро. А мощная модель выступает в роли ее «наставника» и контролирует качество.