Продукт для учета материалов предприятия от «Диасофт» будет работать с информацией об оборудовании

Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Производственные материалы и оборудование», входящий в состав решения Digital Q.ERP. ИТ-специалисты расширили функциональность таким образом, что теперь продукт позволяет обрабатывать и хранить информацию не только о материалах, но и об оборудовании предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

По результатам последнего обновления «Производственные материалы и оборудование» позволяет: создавать информационные карточки оборудования с указанием технических характеристик; присваивать серии оборудования; формировать и просматривать состав оборудования.

«Производственные материалы и оборудование» необходим сотрудникам отдела закупок и технологам производственных предприятий. Внедрение этого продукта позволит оптимизировать закупки, контролировать запасы, обеспечивать прозрачность использования ресурсов и планировать производственные процессы.

Данные о материалах и оборудовании могут быть полезны другим подразделениям компании для таких бизнес-процессов, как сбыт продукции, контроль качества, а также технический ремонт и обслуживание.

Продукт реализован в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его интеграцию в любой ИТ-ландшафт организации и масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.

Digital Q.ERP от компании «Диасофт» – ERP-решение для комплексного управления ресурсами предприятий, которое позволяет объединить все процессы и ключевые показатели эффективности в организации. Оно признано самой инновационной ERP по версии CNewsMarket.

Digital Q.ERP реализовано на платформах экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.