VVP Group и компания «Энергон» объявили о сотрудничестве

VVP Group объявляет о начале официального сотрудничества с компанией «Энергон», разработчиком и поставщиком решений в области хранения и генерации энергии. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

В рамках сотрудничества VVP Group начнет формирование складского ассортимента с наиболее востребованных категорий аккумуляторной продукции на российском рынке – стационарных аккумуляторных батарей брендов Delta и Security Force для источников бесперебойного питания, охранно-пожарных систем и других инфраструктурных задач, а также стартерных аккумуляторных батарей бренда Delta для авто- и мототехники.

В дальнейшем ассортимент будет поэтапно расширяться за счет всего продуктового портфеля компании «Энергон». Помимо аккумуляторных батарей брендов Delta, Security Force, Battbee и ReVolter, VVP Group планирует обеспечивать со склада и под заказ поставки широкого спектра инженерного и энергетического оборудования бренда Smartwatt — от источников бесперебойного питания и стабилизаторов напряжения до систем распределения питания, конструктивов и серверных шкафов.

«Энергон» работает на российском рынке более 25 лет и специализируется на разработке и поставке комплексных решений для хранения, генерации и преобразования энергии для различных отраслей, включая системы безопасности, телекоммуникационную отрасль, центры обработки данных, промышленные и другие критически важные объекты. Продукция компании представлена в широком ассортименте и предназначена для профессионального применения в инфраструктурных проектах.

«Начало сотрудничества с «Энергон» — это важный шаг в развитии направления периферийного оборудования VVP Group. Продукция брендов Delta и Security Force уже хорошо знакома профессиональному сообществу и зарекомендовала себя как надежное решение для систем безопасности и бесперебойного питания. Благодаря прямым поставкам мы сможем не только закрыть текущие потребности наших партнеров в качественных аккумуляторах, но и предложить им комплексные энергетические решения под задачи любого масштаба — от небольшого объекта до промышленного проекта», — сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

«Для нас партнерство с VVP Group – это возможность расширить присутствие наших решений в одном из крупнейших каналов ИТ-дистрибуции на рынке. VVP Group обладает сильной логистической инфраструктурой и широкой партнерской сетью, что позволяет быстрее выводить продукты в ключевые отрасли и корпоративный сегмент. Мы рассчитываем, что сотрудничество позволит нашим клиентам приобретать как отдельные компоненты, так и комплексные готовые решения для энергоснабжения через привычные каналы закупок», – сказал Артем Гладков, директор департамента массовой дистрибуции «Энергон».

