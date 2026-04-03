Компания СВЭП представила промышленный конструктор для проектирования энергообъектов

Компания СВЭП представила свой подход к цифровому проектированию энергообъектов. Он включает лазерное сканирование, промышленный конструктор и ТИМ-моделирование. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

Промышленный конструктор СВЭП – это библиотека унифицированных моделей, из которых формируется три варианта основных технических решений для энергетических объектов. Разработка создана после анализа зарубежных продуктов, но адаптирована под российскую нормативную базу. Конструктор позволяет собирать проектные решения из готовых модулей и сразу получать комплект сопроводительной документации. В компании также используют искусственный интеллект для формирования модулей и подбора решений внутри системы.

ТИМ-моделирование для энергетики пока сравнительно новое направление, хотя в строительстве технология уже широко применяется. ТИМ-модель объединяет в одной цифровой среде данные по оборудованию, кабеленесущим системам, строительной части и инженерным системам. Такой подход помогает заранее выявлять пересечения, точнее считать объемы материалов и координировать работу специалистов.

Один из примеров применения этой технологии – реконструкция подстанции 110 кВ «Шильна». В рамках проекта мощность объекта увеличивают с 25 до 40 МВт, одновременно обновляя оборудование, здание и территорию. Для подготовки исходных данных специалисты выполнили лазерное сканирование с точностью до 1 см. На этой основе была создана цифровая модель подстанции, которая используется для проектирования и выпуска спецификаций.