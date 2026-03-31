Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst для командной работы

Провайдер сервисов ИT-инфраструктуры Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst. За три месяца число активных пользователей и рабочих досок выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим решением.

Selectel использует Holst для визуализации процессов, проектирования решений и совместной работы над схемами и прототипами. После перехода на новый инструмент пользователи отмечают удобство и скорость работы, а также общую удовлетворенность решением.

Сервис развернут во внутреннем контуре компании и не требует сложных дополнительных настроек. Он успешно прошел проверки на соответствие требований информационной безопасности, включая внутренний пентест (анализ системы на наличие уязвимостей).

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

«Мы искали не просто замену прошлого решения, а инструмент, на который команды действительно захотят перейти. Это было ключевым критерием — наряду с простотой внедрения и соответствием требованиям информационной безопасности. По Holst мы увидели рост вовлеченности сотрудников уже в первые недели», — сказал Кирилл Малеванов, технический директор Selectel.

«Кейс Selectel подтверждает, что российские продукты могут отвечать запросу заказчиков не только с точки зрения требований безопасности, но и пользовательского опыта», — сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Wildberries запустила новый собственный дата-центр под Москвой

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/