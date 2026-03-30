Более 100 готовых библиотек доступны для разработчиков в экосистеме Digital Q от «Диасофт»

В экосистеме low-code разработки Digital Q от «Диасофт» стала доступна новая платформа Digital Q.Library – каталог готовых компонентов, которые разработчики могут использовать при проектировании приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Вместо написания кода с нуля, ИТ-специалисты могут собирать решения из готовых функциональных блоков – Digital Q.Library позволяет многократно использовать проверенные готовые библиотеки. Также платформа дает возможность создавать новые библиотеки, адаптированные под специфические требования проекта.

Библиотеки экономят время на разработку за счет решения типовых задач. Они делятся на три уровня по функционалу:

– Базовые – закрывают простые нефункциональные требования приложения (тип объекта, машина состояния, версионность, связанные документы, образцы отчетов, участники событий, протокол операции).

– Функциональные – закрывают одно или несколько функциональных требований прикладного приложения (электронная заявка, договоры обслуживания, процессинг платежей, процессинг тарифов, движение ценностей, учетное ядро).

– Бизнес-домен – полностью закрывают бизнес-задачу как полноценное приложение (управление реестрами, управление портфелем активов клиентов).

«Мы предоставляем ИТ-сообществу доступ к качественным готовым библиотекам, что позволяет командам сосредоточиться на уникальной бизнес-логике, а не на рутинном кодировании. База библиотек будет масштабироваться вместе с развитием экосистемы Digital Q», – отметил Дмитрий Грачев, руководитель продукта Digital Q.Library компании «Диасофт».

В каталоге Digital Q.Library уже представлено более 100 библиотек. Часть из них доступна для тестирования на демонстрационном стенде, что позволяет потенциальным пользователям оценить функциональность компонентов и интегрировать их в свои процессы.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/