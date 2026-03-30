Более 100 готовых библиотек доступны для разработчиков в экосистеме Digital Q от «Диасофт»

В экосистеме low-code разработки Digital Q от «Диасофт» стала доступна новая платформа Digital Q.Library – каталог готовых компонентов, которые разработчики могут использовать при проектировании приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Вместо написания кода с нуля, ИТ-специалисты могут собирать решения из готовых функциональных блоков – Digital Q.Library позволяет многократно использовать проверенные готовые библиотеки. Также платформа дает возможность создавать новые библиотеки, адаптированные под специфические требования проекта.

Библиотеки экономят время на разработку за счет решения типовых задач. Они делятся на три уровня по функционалу:

– Базовые – закрывают простые нефункциональные требования приложения (тип объекта, машина состояния, версионность, связанные документы, образцы отчетов, участники событий, протокол операции).

– Функциональные – закрывают одно или несколько функциональных требований прикладного приложения (электронная заявка, договоры обслуживания, процессинг платежей, процессинг тарифов, движение ценностей, учетное ядро).

– Бизнес-домен – полностью закрывают бизнес-задачу как полноценное приложение (управление реестрами, управление портфелем активов клиентов).

«Мы предоставляем ИТ-сообществу доступ к качественным готовым библиотекам, что позволяет командам сосредоточиться на уникальной бизнес-логике, а не на рутинном кодировании. База библиотек будет масштабироваться вместе с развитием экосистемы Digital Q», – отметил Дмитрий Грачев, руководитель продукта Digital Q.Library компании «Диасофт».

В каталоге Digital Q.Library уже представлено более 100 библиотек. Часть из них доступна для тестирования на демонстрационном стенде, что позволяет потенциальным пользователям оценить функциональность компонентов и интегрировать их в свои процессы.