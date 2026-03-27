VK Tech выбрала систему «Сфера.Архитектура» для применения в проектах внедрения

Разработчик корпоративного ПО VK Tech интегрирует в свои процессы российскую платформу «Сфера.Архитектура» (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1»). Решение будет использоваться для создания архитектурных артефактов в проектах внедрения и техподдержки собственных ИТ-решений. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нота».

«Сфера.Архитектура» дает возможность разработать единый репозиторий, который охватывает все уровни — от бизнес-логики до сервисов и компонентов. Централизованная библиотека шаблонов исключает необходимость создавать диаграммы и модели с нуля, что сокращает время подготовки архитектурных артефактов до 80%. За счет low-code/no-code-инструмента систему можно настроить под задачи компании без сложной доработки.

VK Tech интегрирует «Сферу.Архитектуру» в управление архитектурой проектов внедрения. Решение предоставляет команде профессиональных сервисов современный централизованный инструмент.

«Проект с VK Tech показывает, что «Сфера.Архитектура» помогает выстроить прозрачную, гибкую и адаптированную под процессы крупной технологической компании систему», — отметил Василий Саутин, коммерческий директор по продуктам вендора «Нота» (входит в ИТ-холдинг «Т1»).

«Использование решения «Сфера Архитектура» имеет особое значение для масштабирования архитектурной команды. Новые специалисты получают доступ к актуальной информации по системам в едином окне, что позволяет быстрее погрузиться в процессы и значительно сократить время онбординга», — сказал Максим Лысенко, директор центра профессиональных сервисов VK Tech.