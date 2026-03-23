«Банк Русский Стандарт»: 57% покупок цифровых товаров приходится на мужчин

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей за цифровые товары. Как оказалось, самые высокие средние чеки на них – у россиян 21-30 лет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Цифровые товары сегодня – неотъемлемая часть повседневной жизни россиян. Их популярность на фоне всеобщей цифровизации только растет. Сюда относятся платежи за антивирусные программы, за пользование онлайн-библиотеками, музыкальными стриминговыми сервисами, оплата приложений для «умного дома», для фоторедакторов, для родительского контроля, платный доступ к онлайн-кинотеатрам, за подарочные онлайн-сертификаты магазинов и маркетплейсов и пр.

Как показала статистика банка «Русский Стандарт», средний чек на оплату цифровых товаров по картам в 2025 г. и начале 2026 г. составил 608 руб. (605 руб. годом ранее).

Примечательно, что чаще всего покупки различных цифровых товаров по картам банка совершают зимой. Средний чек платежа за цифровые товары в это время года – 610 руб. На втором месте – осень со средним чеком в 554 руб. Далее идет весна (658 руб.) и, наконец, лето (605 руб.).

Интересный факт: 57% таких платежей приходится на мужчин, а 43% – на женщин. При этом средний чек у мужчин также выше, чем у женщин – 708 руб. против 475 руб., соответственно.

По данным банка, самые высокие средние чеки покупок цифровых товаров оказались у россиян 21-30 лет – 823 руб. На втором месте клиенты 41-50 лет со средним чеком в 636 руб.), на третьем – 51-60 лет (548 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены все платежи по всем картам банка «Русский Стандарт» в категории «цифровые товары» в 2025 г. и начале 2026 г.

