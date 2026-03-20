Разделы

Бизнес Кадры
|

Больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

По специальности, полученной в вузе, работают 44% экономически активных россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

44% россиян заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 35%.

Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тыс., — уже 57%.

Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 90% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (84%) и главные бухгалтеры (80%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 17% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 23 и 28% соответственно.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 668

Время проведения: 2-17 марта 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее высшее образование и опыт работы

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
