Больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

По специальности, полученной в вузе, работают 44% экономически активных россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

44% россиян заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 35%.

Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тыс., — уже 57%.

Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 90% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (84%) и главные бухгалтеры (80%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 17% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 23 и 28% соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 668

Время проведения: 2-17 марта 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее высшее образование и опыт работы

Размер выборки: 3000 респондентов.