Каждый третий исполнитель в России находит клиентов через «Авито»

Эксперты «Авито» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы изучить, как исполнители продвигают свои услуги. Почти половина участников исследования (49%) предоставляют платные услуги, а 46% из них используют платные инструменты продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным исследования, чаще всего исполнители находят клиентов через личные офлайн-контакты — так ответили 44% опрошенных. Сайты с объявлениями выбирают 39%, социальные сети — 32%, мессенджеры и чаты — 28%. Собственный сайт или лендинг для привлечения клиентов используют 7% исполнителей.

При этом платные услуги предоставляют 49% опрошенных жителей России: 13% делают это постоянно, ещё 36% берутся за заказы время от времени. Мужчины вовлечены активнее: среди них доля исполнителей составляет 55% против 45% среди женщин. Молодежь 18–24 лет лидирует по активности: 56% в этой группе продают свои услуги.

Самая популярная категория — ремонт и строительство: ее назвали 26% исполнителей. На втором месте оказались образование и репетиторство (19%), на третьем — перевозки и курьерские услуги (18%). ИT-услуги и творческие услуги выбрали по 17% опрошенных.

Выбор специализации заметно различается по полу. Мужчины чаще берутся за ремонт (42%), перевозки (26%) и IT (26%). Женщины чаще предлагают услуги красоты и ухода (26%), репетиторство (23%) и творческие услуги (21%).

Для 34% специалистов основным форматом работы является разовое оказание услуг. Смешанный формат указали четверть (25%) респондентов, повторные заказы от одних и тех же клиентов — 22%, долгосрочные договоры или регулярное обслуживание — 11%.

Часть респондентов используют платные инструменты продвижения услуг. Так, каждый четвертый (25%) продвигает услуги самостоятельно — например, поднимают объявления на онлайн-площадках или запускают таргетированную и контекстную рекламу. Еще 14% работают с агентствами по продвижению. Офлайн-инструменты используют 10% опрошенных. Рекламу в социальных сетях покупают 9%, в мессенджерах — 8%. При этом более половины участников опроса (54%) сообщили, что не используют платные инструменты продвижения.

Среди платформ, которые приносят исполнителям больше всего клиентов, лидируют «Авито Услуги»: их назвали 38% опрошенных. Социальные сети и мессенджеры отметили 30%.

Средний бюджет на продвижение составляет около 8,8 тыс. руб. в месяц. Треть исполнителей (31%) тратят до 5 тыс. руб. в месяц, еще 10% вкладывают от 5 до 10 тыс. руб. Молодые специалисты 18–24 лет инвестируют в продвижение в среднем около 10,8 тыс. руб. — заметно больше, чем исполнители из старших возрастных групп.

«На "Авито" работают компании самого разного масштаба: от частных мастеров до федеральных сетей. Такая широкая представленность означает одно: найти клиента среди 72 млн пользователей в месяц может практически любой специалист. Число агентств, которые профессионально работают с инструментами продвижения на площадке, выросло на 236% год к году — это говорит о том, что бизнес видит здесь реальный результат», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

«На платформе "Авито Услуги" представлено более шести млн активных объявлений в самых разных категориях: от ремонта и образования до ИT и красоты. Для заказчиков это широкий выбор, для исполнителей — огромная аудитория потенциальных клиентов. Чтобы специалисты любого уровня могли эффективно расти и превращать эту аудиторию в свои заказы, мы создаем все необходимые условия: гибкие форматы размещения, прозрачную аналитику, инструменты брендирования. А также мы регулярно делимся экспертизой, помогаем разобраться в возможностях платформы и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Наша цель — быть эффективным партнером для развития бизнеса», — сказал директор по операциям вертикали «Авито Услуги» Андрей Чижов.