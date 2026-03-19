22 апреля на CNews Congress «Унифицированные коммуникации 2026» генеральный директор CraftTalk Денис Петухов представит актуальный доклад о будущем UC в России

Российский рынок унифицированных коммуникаций вступил в фазу кардинальной трансформации. Уход западных вендоров, импортозамещение и внедрение ИИ-технологий меняют не просто набор инструментов, а саму парадигму использования UC в бизнесе.

Генеральный директор компании CraftTalk Денис Петухов заявит: подход «подключили контакт-центр, настроили бота в ТГ — и достаточно» окончательно устарел. Сегодня компании сталкиваются с «зоопарком» разрозненных каналов, где каждая коммуникация существует изолированно, а данные о коммуникациях не влияют на бизнес-результаты.

«Настоящая ценность UC раскрывается только тогда, когда коммуникации перестают быть отдельным островом и становятся частью бизнес-процессов, — отмечает Денис Петухов. — Когда звонок клиента автоматически открывает карточку в CRM с полной историей, когда ИИ-ассистент подсказывает менеджеру оптимальный сценарий, опираясь на данные в едином профиле клиента, когда переход из чата в электронную почту не теряет контекст — вот это и есть UC нового поколения».

В своем выступлении спикер разберет:

  • почему классические UC уходят в прошлое;
  • как встроить коммуникации с клиентами и сотрудниками без потери данных;
  • что дает единый профиль сотрудника и клиента во всех каналах;
  • как ИИ превращает коммуникации из затрат в инструмент роста LTV.

Отдельное внимание будет уделено реальным кейсам и измеримым результатам: от снижения operational cost до роста конверсии.

