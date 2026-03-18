«Триколор» запускает вещание с нового спутника

«Триколор» объявил о запуске вещания с нового спутника на позиции 75 градусов восточной долготы в рамках проекта «Триколор Федеральный». Оператор представил канальный план на первые несколько месяцев, а также условия перехода для абонентов. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Проект «Триколор Федеральный» является частью стратегии развития спутниковой инфраструктуры оператора и позволяет обеспечить стабильный доступ к телевизионному контенту и сервисам экосистемы компании для ее клиентов по всей стране.

Подъем сигнала для проекта оператор ведет с собственного телепорта, зона покрытия нового спутника включает практически всю территорию России, от Калининграда до Владивостока.

«Триколор» начал вещание на новой орбитальной позиции 17 марта 2026 г., ранее запуск планировался в III квартале 2026 г. Ускоренный старт нового сервиса связан с выходом из строя аппарата «Экспресс-АТ1», из-за чего у части абонентов с 4 марта пропал телесигнал. «Триколор» оперативно принял меры, чтобы предоставить абонентам дополнительные возможности ТВ-просмотра.

В регионах, где это технически возможно, компания уже активно переводит клиентов на спутник «Экспресс-АМУ1», трансляция телеканалов с которого не прерывалась и остается стабильной. Техническая служба оператора провела дополнительное усиление энергетики сигнала на «Экспресс-АМУ1», который принимают 90% абонентов «Триколор». Для регионов вне зоны покрытия этого спутника в рекордные сроки запущен проект «Триколор Федеральный».

На первом этапе зрителям доступно 80 телеканалов, но уже в ближайшее время их список будет значительно расширен. Оператор также раскрыл условия обслуживания для действующих и новых клиентов. Акцент сделан на максимальной поддержке текущих абонентов в период переключения, а также на выгодных предложениях для новых пользователей.

«Мы высоко ценим доверие наших клиентов, 60% из которых с нами уже более 10 лет. Понимая, насколько важно обеспечить зрителям постоянный доступ к телевидению, компания инвестировала значительные средства в организацию вещания еще на одном спутнике. Наш приоритет — забота о клиенте, поэтому мы взяли на себя технические и финансовые вопросы, чтобы переход прошел максимально комфортно. Главное для нас — чтобы каждая семья могла продолжать пользоваться сервисами “Триколор” без перерывов и лишних затрат», — отметил коммерческий директор «Триколор» Олег Стручковский.

Запуск вещания на новой орбитальной позиции позволит «Триколор» повысить стабильность приема сигнала в ряде регионов, расширить зону покрытия и масштабировать бизнес.