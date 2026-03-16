E-Prom расширяет дилерскую сеть: фокус на Урал, Сибирь и Дальний Восток

E-PROM стал первым российским производителем электрозарядных станций, который системно подошел к формированию региональной дилерской сети. Компания производит ЭЗС, развивает собственную зарядную инфраструктуру и выстраивает партнерскую экосистему, принимая на себя обязательства перед партнерами – по поставкам, сервису и развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

За два года E-Prom сформировал сеть авторизованных дилеров более чем в 35 регионах России. Наиболее активно компания работала в Центральном регионе, Поволжье и Черноземье. Дилерами в этих регионах стали компании с богатым отраслевым опытом, прошедшие обучение в отделе продаж и сервисном центре на заводе E-Prom

В 2026 г. компания сосредоточится на развитии дилерской сети в Северо-Западном регионе, Нижнем Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти территории определены как приоритетные для поиска новых партнеров.

«Главный критерий для наших потенциальных дилеров – готовность работать в развивающемся направлении электромобильности, которое меняет привычные подходы на рынке», – сказал Сергей Тягунов, менеджер по развитию дилерской сети E-Prom.

Со своей стороны E-Prom обеспечивает партнерам полную поддержку: обучение на производственной площадке, передачу технической документации и наличие склада готовой продукции по всей продуктовой линейке специально для дилеров. Это позволяет оперативно выполнять заказы, исключая систему предзаказов и длительных ожиданий.