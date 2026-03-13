PIX Robotics запустила бесплатный образовательный проект по дата-грамотности «PIX Цифра»

PIX Robotics объявила о запуске бесплатного образовательного проекта «PIX Цифра», направленного на развитие ключевых навыков сегодняшнего дня — грамотности в области данных, процессов и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Миссия проекта «PIX Цифра» — помочь каждому специалисту и российскому бизнесу в целом стать «цифровыми» изнутри, развить у сотрудников критически важные компетенции, которые позволят технологиям приносить максимальную пользу.

Что такое дата-грамотность?

«PIX Цифра» опирается на базу дата-грамотности, поскольку умение находить, интерпретировать, анализировать и подвергать сомнению данные лежит в основе современной пирамиды цифровой грамотности. Дата-грамотность позволяет принимать решения, опираясь на факты, а не на интуицию, правильно ставить задачи для ИИ и оценивать качество и логику ответов. Руководители, внедряющие подобные программы, отмечают рост более чем на 70% в качестве и количестве инноваций, качестве обслуживания клиентов и удержания сотрудников.

В рамках проекта «PIX Цифра» составлен целый комплекс материалов по развитию навыков работы с данными: тестирование, которое поможет оценить собственный уровень владения работой с данными; базовый курс «Основы дата-грамотности» для развития необходимых навыков; дорожная карта по развитию дата-грамотности, которая позволит внедрить культуру дата-грамотности в компании.

Все материалы находятся в бесплатном доступе. Проект будет актуален как для новичков, так и для пользователей с продвинутыми навыками аналитики, которые хотят расширить свой кругозор и найти больше полезных материалов для изучения.

«Проект «PIX Цифра» помогает решить ключевую задачу современного бизнеса: развитие дата-грамотности как базового навыка для всех сотрудников. Мы объединяем экспертов с опытом в крупных российских и международных компаниях, а также уникальными компетенциями в построении аналитических систем с нуля, чтобы сделать этот проект инструментом стратегического преимущества для любой компании», — генеральный директор компании PIX Robotics Сергей Белостоцкий.