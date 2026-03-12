Разделы

В России запустили предзаказ на «Смартфон за внимание»: никакой абонентской платы, только просмотр рекомендаций

«Бюро цифровых проектов» запускает предзаказ на «Смартфон за внимание» — проект, где можно получить современный телефон и мобильную связь без абонентской платы. Все просто: пользователь смотрит рекламные рекомендации, встроенные в интерфейс, а они оплачивают связь и устройство. Никаких скрытых платежей и сложных условий — только честный обмен внимания на выгоду. Об этом CNews сообщили представители «Бюро цифровых проектов».

Базовый функционал смартфона (звонки, сообщения, мессенджеры) остается полностью доступным 24/7. В интерфейсе операционной системы отображаются рекомендации в формате баннеров и видеороликов. Главное технологическое отличие проекта — акцент на уникальном программном обеспечении, которое позволит пользователю гибко настраивать рекламные предпочтения. Это превратит процесс из навязчивого фона в осознанный выбор интересующих предложений.

smartfon_za_vnimanie.jpg

Бюро цифровых проектов

«Смартфон, который платит за себя»

Пользователи получают бесплатно телефон, интернет и связь. На сайте проекта доступен калькулятор выгоды: каждый пользователь может самостоятельно посчитать и отследить, сколько денег экономится благодаря использованию «Смартфона за внимание».

Для понимания экономической выгоды достаточно сравнить затраты: если обычный смартфон стоит от 25 тыс. руб. плюс около 500 руб. ежемесячно за связь и интернет, то смартфон «Бюро цифровых проектов» обходится пользователю в 0 руб. — реклама полностью оплачивает устройство и связь.

В пакет бесплатной связи включены 20 ГБ интернета, 250 минут звонков и 50 SMS. Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,88" с частотой обновления 120 Гц, двойной камерой с основным модулем 50 МП и фронтальной камерой 8 МП, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Александр Моисеев, CEO «Бюро цифровых проектов»: «Мы открываем предзаказ на принципиально новую модель потребления: человек получает устройство, расплачиваясь вниманием. Это честный обмен и ситуация win-win, которую Бюро цифровых проектов воплощает в реальность. Наш смартфон — для тех, кто любит экспериментировать с технологиями и выбирает понятную экономию без сложных правил».

Как получить смартфон

Программа получения смартфона состоит из нескольких этапов: сначала необходимо оставить заявку на предзаказ на официальном сайте проекта; затем участник заполняет анкету и предоставляет пакет документов; после рассмотрения данных принимается решение о предоставлении устройства; после положительного решения участник может забрать смартфон в выбранном пункте выдачи заказов (ПВЗ).

