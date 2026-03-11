Партнерство VolgaBlob и Singleton Security поможет бизнесу выявить проблемы с мониторингом угроз

Компания VolgaBlob, разработчик платформы для анализа и обработки данных Smart Monitor, заключила партнерское соглашение с агентством белых хакеров Singleton Security. Сотрудничество позволит клиентам Singleton Security получать рекомендации по внедрению SIEM-решений от VolgaBlob в случаях, когда в ходе пентестов были выявлены проблемы с мониторингом. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

В рамках партнерства Singleton Security сможет рекомендовать демо-версию платформы Smart Monitor для тех организаций, где в ходе пентестов либо отсутствует SIEM, либо существующее решение не оправдало ожиданий по эффективности обнаружения угроз. VolgaBlob, в свою очередь, получит доступ к реальным кейсам из практики пентестов для доработки своих алгоритмов обнаружения инцидентов.

«Пентесты — это отличный способ выявить слепые зоны в инфраструктуре ИТ и ее слабые места. Партнерство с VolgaBlob позволит нашим клиентам чувствовать свою инфраструктуру на 100% вместе с эффективным мониторингом в SIEM на основе наших реальных данных из пентестов, делая защиту бизнеса значительно эффективнее», — сказал Егор Богомолов, генеральный директор Singleton Security.

«Рынок SIEM в России в 2025 г. заметно вырос — практически на 20%. Аналогичную динамику можно ожидать и в 2026 г.: мы наблюдаем активный спрос со стороны компаний ЗО КИИ, а также среднего и малого бизнеса. Уверен, что возможности платформы Smart Monitor в области выявления инцидентов и аномалий в реальном времени могут быть полезны клиентам Singleton Security. Мы ожидаем, что наше партнерство позволит существенно усилить контур безопасности российских компаний», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.