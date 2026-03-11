Разделы

Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake

Бывший директор по стратегии и развитию Getblogger и руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» Алексей Синельников возглавил стратегический отдел маркетинговой компании Adv.Cake. На новой должности он займется масштабированием текущих направлений бизнеса, развитием стратегического партнерства с ключевыми клиентами, поставщиками трафика и агентствами, а также формированием общей концепции стратегии компании. Об этом CNews сообщили представители Adv.Cake.

Ранее Алексей занимался стратегическим развитием Getblogger и партнерским маркетингом в «МТС AdTech». За последние три года под его руководством был полностью выстроен процесс закупки CPA-трафика для продуктовов экосистемы и запущена платформа «МТС Партнерская сеть» для внешних клиентов. Также Алексей управлял CPA-направлением «М.Видео-Эльдорадо» и отделом развития бизнеса партнерской сети «Яндекс Маркета».

«Бизнес сейчас находится на стадии роста. Компания развивается, команда расширяется и пополняется сильными специалистами. Мы видим большие возможности для дальнейшего развития и открыты к изменениям. Верю, что мой опыт заказчика услуг на стороне бренда и приобретенные навыки в построении технологических решений позволят компании качественно вырасти и найти новый, более эффективный подход к работе с клиентами и партнерами», — Алексей Синельников, директор по стратегическому развитию Adv.Cake.

aleksej_sinelnikov700.jpg

Алексей Синельников

«Алексей — один из тех руководителей, которые чутко подмечают все изменения на рынке, и, что более важно, умеют быстро на них реагировать. Перед нами стоят амбициозные цели, и уверен, что вместе сможем достичь их, сохранить быстрые темпы роста и даже нарастить их, а также успешно запустить новые направления», — Сергей Белов, основатель и генеральный директор Adv.Cake.

