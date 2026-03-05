«Геоскан» и РАН разработали национальный стандарт в сфере спектральных видеосистем

«Геоскан» и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН приняли участие в разработке национального стандарта Росси ГОСТ Р 72546-2026 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Спектральные видеосистемы. Общие требования». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Новый стандарт будет использоваться при разработке и применении спектральных видеосистем — приборов, позволяющих анализировать одновременно пространственные и спектральные свойства объектов. Примером такого прибора является мультиспектральная камера «Геоскан Поллукс», устанавливаемая на БАС для оценки различных показателей растительности, почв и других объектов. Также стандарт может применяться и при создании подобных систем для космических аппаратов.

ГОСТ устанавливает классификацию таких систем, общие требования, предъявляемые к ним, и методы проверки их основных параметров. Принятие стандарта позволит совершенствовать национальную нормативную базу в области систем технического зрения в России, установить классификацию современных спектральных видеосистем и облегчить их выбор при решении конкретных практических задач.

ГОСТ Р 72546-2026 введен в действие на территории России с 21 февраля 2026 г.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда спектральные системы активно и массово применяются в промышленности, но при этом не было сформированных требований к ним, поэтому многие решения оставались на усмотрение разработчика. Новый стандарт позволит в целом улучшить качество таких систем. Кроме того, развитие технологий приводит к тому, что стираются границы между разными классами изделий. Например, современные фотокамеры могут работать как видеокамеры. При разработке мы учли и это», — отметил руководитель проекта ГК «Геоскан» Никита Прокофьев.

«Данный стандарт решает сразу несколько важных задач. Прежде всего, в нем впервые вводится единая терминология в области спектральных видеосистем, в частности, для мульти- и гиперспектральных видеокамер, которые приобрели большое распространение при решении задач точного земледелия и дистанционного зондирования с помощью БАС», — сказал заведующий лабораторией НТЦ УП РАН Александр Мачихин.