«Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза

Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подарков по росту продаж лидирует уходовая косметика. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Тренд на винтаж

В преддверии 8 Марта на «Авито» выросли продажи винтажных вещей практически во всех категориях. Так, винтажную одежду в феврале стали покупать в 2,5 раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в три раза, в среднем за 2 тыс. руб. А винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 2,6 тыс. руб.

Продажи аксессуаров в стиле ретро также выросли почти в 2,5 раза. В три раза чаще стали покупать винтажные перчатки и варежки, в среднем за 1,1 тыс. руб. Также в три раза чаще — платки и шарфы, в среднем за 1,3 тыс. руб. В 2,5 раза выросли продажи винтажных аксессуаров для волос, они в среднем обходились в 1,5 тыс. руб. На столько же чаще стали покупать ретро-очки, в среднем за 6 тыс. руб. Также в 2,5 раза выросли продажи ремней и поясов, они в среднем стоили 1,9 тыс. руб.. И в два раза чаще покупали винтажные головные уборы, в среднем за 1,7 тыс. руб.

Также к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретро-посуды выросли в два раза. Один товар в среднем обходился в 2,8 тыс. руб. И на треть выросли продажи виниловых проигрывателей. Они в среднем стоили 23 тыс. руб.

«Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито можно купить винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии. На платформе среди миллионов товаров можно найти в том числе редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушенных любителей винтажа», — сказал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в «Авито».

Самые популярные цветы

В 2026 г. заметнее всего выросли продажи ирисов — их стали покупать на 56% чаще, чем в феврале 2025 г. Практически так же увеличилась популярность тюльпанов — их продажи выросли на 55%. Кроме того, на 48% выросли продажи лилий и на 16% чаще стали покупать гортензии. При этом продажи роз остались на прежнем уровне, а вот популярность пионов, хризантем, гипсофил и других сухоцветов снизилась.

Традиционные подарки

Среди других подарков лидирует уходовая косметика — ее в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 65%. В среднем за 1,4 тыс. руб. На 28% выросли продажи стайлеров Dyson — они в среднем обходились в 50 тыс. руб. Также на 9% выросли продажи парфюмерии, здесь средняя цена составила 3,1 тыс. руб. И на 3% чаще стали покупать ювелирные изделия, а именно — кулоны и подвески, в среднем за 11 тыс. руб.