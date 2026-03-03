Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация
|

«Купер» перенес бизнес-аналитику в облако Cloud.ru

Сервис доставки «Купер» перенес аналитическую инфраструктуру в облако Cloud.ru. Основой для ее развертывания стал сервис Evolution Managed ArenadataDB. В результате миграции компания увеличила скорость подготовки аналитической отчетности. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Купер» — сервис доставки товаров, продуктов и готовый еды из магазинов и ресторанов. Из-за роста объема бизнес-данных для анализа компании нужно было увеличить производительность корпоративного хранилища и ускорить подготовку отчетов под внутренние и внешние запросы.

Миграция в Cloud.ru ускорила подготовку отчетов, повысила прозрачность работы с данными и позволила масштабироваться под рост запросов. Кроме того, у разработчиков появилась возможность самостоятельно конфигурировать аналитическую архитектуру под меняющиеся задачи бизнеса, работать с удобными инструментами бэкапирования и восстановления, а также пользоваться базой знаний по сервису. Инфраструктура работает в режиме T-1, когда данные за вчера доступны на следующий день — это позволяет обеспечивать управленческую отчетность и ad-hoc аналитику быстрее.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

«Миграция нашей инфраструктуры значительно усилила нашу аналитическую платформу. Сейчас масштабируемость платформы позволяет без сбоев обрабатывать любые объемы данных для бесперебойной работы бизнеса. Результаты полностью оправдали ожидания — мы довольны производительностью и гибкостью новой среды, что дает толчок для дальнейшего развития», — сказал директор по технологиям «Купера» Андрей Хышов.

«"Купер" — компания со зрелыми ИТ-процессами, поэтому перед нами стояла задача не просто провести миграцию, но и ускорить подготовку аналитики, не допустив при этом роста операционных затрат. Теперь команда может сфокусироваться на развитии сервиса, а не на доработке инфраструктуры. Кроме того, миграция в облако Cloud.ru впоследствии позволит бесшовно интегрировать в работу новые решения в области ИИ и машинного обучения», — сказала директор департамента по работе с корпоративными клиентами Cloud.ru Дарья Фролова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240