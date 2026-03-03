«Брегис» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Брегис» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standart 16 и ЛИС «Брегис.Лаборатория». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Брегис.Лаборатория» – информационная система для медицинских лабораторий. Система позволяет полностью автоматизировать работу лаборатории и увеличить ее производительность без роста штата. «Брегис.Лаборатория» настраивается под процессы заказчика и дает возможность контролировать их в онлайн-режиме. Большое количество готовых интеграционных профилей обеспечивают быстрое внедрение, а штат инженеров по всей России – реальную поддержку в режиме 24/7.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решатьпромышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.