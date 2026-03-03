Разделы

ПО Софт
|

«Брегис» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Брегис» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standart 16 и ЛИС «Брегис.Лаборатория». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Брегис.Лаборатория» – информационная система для медицинских лабораторий. Система позволяет полностью автоматизировать работу лаборатории и увеличить ее производительность без роста штата. «Брегис.Лаборатория» настраивается под процессы заказчика и дает возможность контролировать их в онлайн-режиме. Большое количество готовых интеграционных профилей обеспечивают быстрое внедрение, а штат инженеров по всей России – реальную поддержку в режиме 24/7.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решатьпромышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Linux станет в разы быстрее благодаря апдейту всего лишь функции. Microsoft уже скопировала ее для Windows

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Российский парадокс: Половина бизнеса использует иностранные решения для ИБ, покупая их через серые схемы

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще