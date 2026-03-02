Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Сбер» упростил старт бизнеса: теперь выбрать АУСН можно прямо при регистрации ИП

Малый бизнес получил еще один инструмент для быстрого старта: теперь клиенты могут выбрать Автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) прямо в процессе регистрации ИП — в приложении «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Ранее предпринимателям приходилось отдельно подключать АУСН уже после регистрации, тратя дополнительное время на подачу заявлений и оформление документов. Благодаря сервису «Регистрация бизнеса» любой желающий может легко и быстро оформить статус ИП через приложение «СберБанк Онлайн». В разделе «Сервисы для бизнеса» нужно выбрать опцию «Регистрация ИП», указать желаемую систему налогообложения и завершить оформление электронным подписанием документов с помощью «Госключа».

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

По данным «Сбера», сегодня более 70% начинающих предпринимателей выбирают упрощённые режимы налогообложения. Интеграция АУСН в процесс регистрации позволяет не тратить время клиента на подключение данного режима после регистрации, а также уменьшить количество визитов в государственные органы. По внутренней статистике банка, сервис регистрации ИП в «Сбере» уже используют более 80 тыс. человек в год, и ожидается, что благодаря обновлению эта цифра вырастет еще на 5%.

«Сбер» последовательно развивает цифровые сервисы для малого бизнеса. Сегодня через «СберБанк Онлайн» можно не только зарегистрировать ИП, но и открыть расчётный счёт, рассчитать кредитный потенциал, а также оставить заявку на подключение эквайринга, онлайн-кассы и других сервисов для ведения бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще