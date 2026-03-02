Разделы

Горы в 3D: 2ГИС добавил реалистичный рельеф на карту

В геосервисе 2ГИС появился реалистичный рельеф — теперь на карте можно увидеть, как выглядят горы и перепады высот в реальной жизни. Это полезно в горных регионах и на горнолыжных курортах: рельеф помогает оценить крутизну склонов, сложность трасс и другие особенности ландшафта. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Реалистичный 3D-рельеф доступен в регионах популярных горнолыжных курортов: в Сочи, Шерегеше, Архызе, Домбае, Эльбрусе, Манжероке, Золотой долине и других. В этих локациях можно увидеть, как трассы проходят по склонам. Например, спортсмены могут заранее посмотреть, где горнолыжная трасса или туристическая тропа пойдет в подъем, а где — на спуск, какой маршрут проложен по горному хребту, а какой в обход. Такие детали помогут более точно спланировать свой путь, учитывая возможные нагрузки, а также представить местность, по которой пройдет тропа или трасса.

gis1.jpg

2ГИС
Цифровизация

«Мы продолжаем развивать реалистичные карты в 2ГИС: добавляем не только отдельные объекты, но в целом делаем карту похожей на настоящий мир — чтобы по ней можно было создать первое представление о том, что увидишь, когда приедешь в новое место. Реалистичный 3D‑рельеф делает карту понятнее там, где важна высота: на горнолыжных склонах, туристических тропах и горных дорогах», — сказал Алексей Милехин, менеджер продукта карта.

Реалистичный 3D-рельеф будет полезен не только туристам и лыжникам, но и всем, кто хочет лучше понимать особенности той или иной местности. Включить функцию можно по кнопке «3D-рельеф» в парвом верхнем углу экрана.Реалистичный 3D-рельеф доступен в бета-версии в онлайн-версии и в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android.

