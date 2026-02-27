В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали прототип самого миниатюрного гоночного дрона, не имеющего аналогов в России: его вес составляет всего 45 граммов. Летательный аппарат может развивать скорость до 16 м/с и подниматься на высоту до 100 метров над землей. Цель проекта – сделать не только конкурентоспособный продукт для профессиональных соревнований, но и удобный учебный и тренировочный аппарат для начинающих пилотов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Разработка – результат участия студентов и сотрудников МАИ в программе повышения квалификации «Молодежные инженерные команды», проводимой в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Оператором проекта является Университет 2035, который реализуется в МАИ при поддержке дирекции «Аэромобильность». Постановщиком задачи и заказчиком выступил производитель беспилотный авиационных систем – компания ООО «Аэро-Интеграция».

Ключевым элементом маевской разработки является легкий корпус, созданный с использованием 3D-принтера и пластика. Диагональ рамы составляет всего 75 миллиметров. Конструкция дрона включает аккумулятор емкостью 300 мАч, микроконтроллер, FPV-камеру, четыре двигателя и пропеллера.

«Дрон сопоставим по скорости с существующими зарубежными аналогами, однако превосходит их по легкости производства, сборки и ремонта за счет того, что имеет модульную структуру: летательный аппарат состоит из трех отдельных заменяемых частей», – сказал участник проекта, студент третьего курса кафедры 102 «Проектирование вертолетов» МАИ Сергей Попрядухин.

Миниатюрный гоночный дрон полностью готов к использованию — все летные испытания успешно завершены. Впереди – передача конструкторской документации заказчику.