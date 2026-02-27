Разделы

Техника
|

В МАИ создали первый отечественный миниатюрный гоночный дрон

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали прототип самого миниатюрного гоночного дрона, не имеющего аналогов в России: его вес составляет всего 45 граммов. Летательный аппарат может развивать скорость до 16 м/с и подниматься на высоту до 100 метров над землей. Цель проекта – сделать не только конкурентоспособный продукт для профессиональных соревнований, но и удобный учебный и тренировочный аппарат для начинающих пилотов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Разработка – результат участия студентов и сотрудников МАИ в программе повышения квалификации «Молодежные инженерные команды», проводимой в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Оператором проекта является Университет 2035, который реализуется в МАИ при поддержке дирекции «Аэромобильность». Постановщиком задачи и заказчиком выступил производитель беспилотный авиационных систем – компания ООО «Аэро-Интеграция».

mai1.jpg

МАИ

Ключевым элементом маевской разработки является легкий корпус, созданный с использованием 3D-принтера и пластика. Диагональ рамы составляет всего 75 миллиметров. Конструкция дрона включает аккумулятор емкостью 300 мАч, микроконтроллер, FPV-камеру, четыре двигателя и пропеллера.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

«Дрон сопоставим по скорости с существующими зарубежными аналогами, однако превосходит их по легкости производства, сборки и ремонта за счет того, что имеет модульную структуру: летательный аппарат состоит из трех отдельных заменяемых частей», – сказал участник проекта, студент третьего курса кафедры 102 «Проектирование вертолетов» МАИ Сергей Попрядухин.

Миниатюрный гоночный дрон полностью готов к использованию — все летные испытания успешно завершены. Впереди – передача конструкторской документации заказчику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще