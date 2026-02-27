Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Собственные программы поддержки сотрудниц в декрете действуют в каждой одиннадцатой компании

9% работодателей предоставляют сотрудницам в декрете дополнительные меры поддержки сверх предусмотренных Трудовым кодексом. В опросе SuperJob приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, существуют в 9% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 54% трудоустроенных экономически активных россиян рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 53% среди мужчин). Россияне до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (57%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 196. Время проведения: 9—24 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще