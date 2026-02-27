Собственные программы поддержки сотрудниц в декрете действуют в каждой одиннадцатой компании

9% работодателей предоставляют сотрудницам в декрете дополнительные меры поддержки сверх предусмотренных Трудовым кодексом. В опросе SuperJob приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, существуют в 9% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 54% трудоустроенных экономически активных россиян рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребенка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 53% среди мужчин). Россияне до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (57%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 196. Время проведения: 9—24 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.