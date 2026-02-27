Эксперты «Онланты» зафиксировали тренд на «затяжные пилоты» при выборе платформ виртуализации

В 2025 году в реестре российского ПО находились 92 продукта по виртуализации, и лишь 30 из них были наиболее жизнеспособными. Эксперты компании «Онланта» (ГК ЛАНИТ), проанализировав запросы клиентов за трехлетний период, пришли к выводу: сложность выбора влияет на длительность пилотных проектов и расходует ценные ресурсы заказчика.

Стремление заказчиков выбрать лучшее решение обоснованно. Однако тестирование приближенное к продуктивной среде требует значительных ресурсов команды, что может негативно повлиять на бизнес заказчика:

Формирование специализированных команд. До 10 профильных специалистов может потребоваться для проведения качественного функционального тестирования и выявления потенциальных рисков для бизнеса. В период тестирования сотрудники меньше занимаются текущими бизнес-задачами, что влияет на операционную эффективность заказчика.

Развертывание изолированной инфраструктуры. Потребуется выделить физическую инфраструктуру, конфигурация которой максимально приближена к реальной среде заказчика. Таким образом, аппаратные ресурсы задействуются в исследовательских целях, а не для обеспечения бизнес-процессов.

Риски для продуктивной среды. Привлечение к тестированию инженеров, ответственных за эксплуатацию продуктивных систем, создает риски сбоев и нарушения доступности сервисов. Данный подход не соответствует принципам оптимального распределения нагрузки и управления критической инфраструктурой.

Помимо прямых затрат, эксперты «Онланты» обращают внимание на риск возникновения «карусели пилотов», обусловленный высокой динамикой развития отечественных платформ. Вендоры активно совершенствуют продукты, выпуская обновления и расширяя функциональные возможности. В условиях длительного цикла внутреннего тестирования результаты проверки версии, актуальной на момент старта пилота, могут утратить релевантность к моменту завершения работ. Появление новых релизов требует повторного прохождения циклов проверки, что увеличивает временные затраты и отдаляет момент принятия решения о внедрении.

Решением проблемы может стать переход от самостоятельных продолжительных тестирований к внедрению решений, прошедших предварительную валидацию со стороны интегратора. «Онланта», располагая собственной RnD лабораторией и сертифицированными инженерами, дает экспертную оценку совместимости и готовности технологических стеков к продуктивной эксплуатации, что позволяет заказчикам минимизировать временные и ресурсные затраты на этапе выбора.

