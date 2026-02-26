«Яндекс Маркет» открыл предзаказ флагманской линейки Samsung Galaxy S26

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26. Покупатели могут оформить заявку на модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предзаказ доступен до 26 марта 2026 г. Чтобы получить смартфон одним из первых, нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте и оплатить выбранную модель. Покупатели «Яндекс Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет уже в конце марта 2026 г. — в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели. Цена на модель Galaxy S26 256 ГБ составит от 89 990 руб. в зависимости от комплектации и продавца, Galaxy S26+ 256 ГБ — от 104 990 руб. Стоимость Galaxy S26 Ultra 256 ГБ начнется от 124 990 руб. Линейка представлена на маркетплейсе в четырех цветах — белом, фиолетовом, черном и голубом.

Samsung входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями в 2025 г. стали Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy A16 4G, Samsung Galaxy А36 5G и Samsung Galaxy A17 4G.