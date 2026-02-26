Рынок труда в инновационной экономике сжимается на фоне рисков рецессии

Эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) обнародовали уточненные данные Регионального индекса востребованности кадров для инновационной экономики (STEM), согласно которым российский рынок труда для высококвалифицированных специалистов демонстрирует устойчивую тенденцию к сокращению. Об этом CNews сообщили представители АИРР.

За 2025 г. число незакрытых вакансий уменьшилось в среднем по субъектам Российской Федерации на 34,5 %, а в регионах с высокой концентрацией научно-технологических компетенций, входящих в АИРР, падение достигло 37,2 %. Замедление активности компаний по поиску кадров к концу года с последующим восстановлением является традиционным, обычно в начале года спрос восстанавливается. Восстановления рынка труда в 2025 г. не произошло.

Экономика, сталкиваясь с серьезными рисками рецессии, не испытывает значимой потребности в новых специалистах в секторе технологий и инноваций.

Александр Смекалин, директор АИРР, констатирует, что признаки восстановления рынка высококвалифицированных кадров пока отсутствуют.

Компании, даже в передовых регионах, перестраивают свои бизнес-процессы под существующий штат сотрудников, делая упор на скрытые резервы и повышение производительности. Наибольшее падение спроса фиксируется в ИТ-секторе: доля профильных вакансий среди всех STEM-предложений упала до 13,8% (год назад было 16 %), а общее количество таких позиций сократилось почти наполовину — на 44%.

Аналитики АИРР фиксируют изменение стратегий работодателей: компании все чаще прибегают к удаленной занятости и оптимизации работы текущего персонала. Одновременно с этим ужесточаются требования к соискателям: работодатели снижают готовность инвестировать в переобучение новичков, о чем свидетельствует падение доли вакансий для специалистов без опыта с 13,9 % в декабре 2024 г. до 11,7 % год спустя. В этих условиях молодым специалистам становится сложнее найти работу по специальности, несмотря на формально рекордно низкий уровень безработицы.

По словам Александра Смекалина, тренд на сжатие рынка STEM-кадров может является индикатором замедления экономики, особенно в гражданском производственном секторе. Дальнейшая динамика найма в 2026 г., по мнению экономистов, будет определяться совокупностью факторов: от налоговой политики до возможной волны корпоративных банкротств, как предрекают некоторые российские экономисты.